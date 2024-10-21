«Вопрос, которым уже нужно заняться». В Минобороны Франции считают необходимым разместить силы сдерживания на Украине

Лекорню: необходимо заняться вопросом размещения сил сдерживания на Украине Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.
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