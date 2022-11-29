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Вайцеховская о Гран-при в Перми: «Немалая часть оценки Туктамышевой складывается из выслуги лет, ярких вех карьеры и влиятельности тренерского штаба»

Журналист Елена Вайцеховская подвела итоги шестого этапа российской серии Гран-при в Перми. Первое место в женском турнире заняла Елизавета Туктамышева, второй стала Софья Муравьева.

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