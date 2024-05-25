Сегодня в Поморье отмечают День памяти северных юнг

Жители Архангельска почтили память героев и возложили цветы к памятнику юнгам Северного флотаЖители Архангельска почтили память героев и возложили цветы к памятнику юнгам Северного флотаГораций Докин родился в Кандалакше, что в Мурманской области, с 1935 года живёт в Архангельске.
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