Автоэксперт Корнев: для смены шин на авто нужно +7 градусов в течение недели

При смене зимней резины на летнюю нужно ориентироваться на среднесуточную температуру. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.
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