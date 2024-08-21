В Петербурге повторно завели дело о превышении полномочий полицейскими

Михаил Пантюхин

Вот и прокуратура Питера прокололась! "Русскую Общину" задержали за недопущения беззакония чёрными "таксистами" не имеющих никаких лицензий а следовательно не отвечающих за безопасность проводимых пассажиров, наряду с тем, что легальные таксисты оказывается не имеют право перевозить пассажиров, в чем полиция Питера и расписалась, то есть в незаконном извозе!!!??? Это не только должностное преступление, это против всех правил и законов РФ!!! А прокуратура этого не видит!? Значит нужно эту "крышу" нелегального извоза проверить на "шерсть" и откуда она!!! Я не хочу , чтобы коррупция и измена кореннному народу России привела к разрушению!!! А дистанция этих "правоохранителей" сильно движется с их "нелегким" трудом к полному финишу для государства Россия!!!