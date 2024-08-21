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В Петербурге повторно завели дело о превышении полномочий полицейскими

В Петербурге повторно завели дело о превышении полномочий полицейскими

Пресс-служба ГСУСК Санкт-Петербурга сообщила о повторном возбуждении уголовного дела, связанного с превышением полномочий полицейскими во время «разборок» таксистов на Комендантском проспекте.

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Комментарии
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Михаил Пантюхин
Вот и прокуратура Питера прокололась! &quot;Русскую Общину&quot; задержали за недопущения беззакония чёрными &quot;таксистами&quot; не имеющих никаких лицензий а следовательно не отвечающих за безопасность проводимых пассажиров, наряду с тем, что легальные таксисты оказывается не имеют право перевозить пассажиров, в чем полиция Питера и расписалась, то есть в незаконном извозе!!!??? Это не только должностное преступление, это против всех правил и законов РФ!!! А прокуратура этого не видит!? Значит нужно эту &quot;крышу&quot; нелегального извоза проверить на &quot;шерсть&quot; и откуда она!!! Я не хочу , чтобы коррупция и измена кореннному народу России привела к разрушению!!! А дистанция этих &quot;правоохранителей&quot; сильно движется с их &quot;нелегким&quot; трудом к полному финишу для государства Россия!!!
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