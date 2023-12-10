Лера Кудрявцева экстренно госпитализирована

Выступление телеведущей в Минске отменено в последнюю минуту Фото: социальные сети Еще в субботу Лера Кудрявцева была полна сил и выкладывала у себя в соцсетях, как она вместе с Ларисой Долиной едет на миникаре по аэропорту.