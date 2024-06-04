«"Олкилуото-3" - атомный энергоблок с тяжелой судьбой», — глава «Атоминфо-центра» рассказал, что предложение России в своё время отклонили, а Франция строила АЭС 18 лет

После вчерашнего отказа оборудования на атомной станции «Олкилуото-3», построенной французами для Финляндии, директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров рассказал, что в своё время предложение России отклонили, а сама станция строилась гораздо дольше запланированного.