Житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке ВСУ

Гладков: мирный житель получил ранения под Белгородом после атаки ВСУ Один мирный житель получил травмы в результате нового нападения Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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