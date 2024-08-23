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Эксперт рассказал о мошеннических сайтах для помощи жертвам фейковых инвесторов

Эксперт рассказал о мошеннических сайтах для помощи жертвам фейковых инвесторов

Мошенники создают сайты для якобы помощи пострадавшим от действий фейковых инвесторов. Об этом 23 августа директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Игорь Сергиенко рассказал RT.

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