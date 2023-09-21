"Мигранты создают лишь дефицит вакансий и ухудшают криминогенную ситуацию", - в Тюмени состоялся антимигрантский митинг.

Evgenija Palette

Какую "национальную рознь" вы разжигаете?... ВЫ БОРЕТЕСЬ ЗА СВОЕ МЕСТО, за свою жизнь. Известно уже, что говорят им их вдохновители - "Езжайте в Россию, живите там, женитесь, рожайте детей. Мы вас поддержим)... ЧТО ЭТО? ОНИ ЧТО, ТОЖЕ ХОТЯТ "УНИЧТОЖИТЬ НАС?"... Или в мыслях своих УЖЕ УНИЧТОЖИЛИ...? И на кой черт они нужны нам, эти муслимы, в нашей православной стране.? Зачем нам нужен их чуждый нам ислам, их дикие порядки, их "вы-е-б-ки", которых будут рожать наши дуры? Зачем нужно портить генетику, если задача любого этноса - сохранить чистоту рода?... А за всем этим потянется еще многое другое... Но судя по тому, с каким НАПУТСТВИЕМ их ЗАСЫЛАЮТ К НАМ, ОНИ НАС УЖЕ ОБНУЛИЛИ, с явного попустительства предательских и продажных властей. И не слушайте ПРИКОРМЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ... ВЫГНАТЬ ИЗ РОССИИ ВСЮ ЭТУ ФАУНУ (вместе с этими чиновниками - СВЯТОЕ И ПРАВОЕ ДЕЛО...