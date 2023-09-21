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"Мигранты создают лишь дефицит вакансий и ухудшают криминогенную ситуацию", - в Тюмени состоялся антимигрантский митинг.

"Мигранты создают лишь дефицит вакансий и ухудшают криминогенную ситуацию", - в Тюмени состоялся антимигрантский митинг.

Politiki.net Нам говорят - мигранты России необходимы, - это если угодно "вынужденная мера".

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Комментарии
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Evgenija Palette
Какую &quot;национальную рознь&quot; вы разжигаете?... ВЫ БОРЕТЕСЬ ЗА СВОЕ МЕСТО, за свою  жизнь.  Известно уже, что говорят им их вдохновители - &quot;Езжайте в Россию, живите там, женитесь, рожайте детей. Мы вас поддержим)... ЧТО ЭТО? ОНИ ЧТО, ТОЖЕ ХОТЯТ &quot;УНИЧТОЖИТЬ НАС?&quot;... Или в мыслях своих УЖЕ УНИЧТОЖИЛИ...?  И на кой черт они нужны нам, эти муслимы, в нашей православной стране.?  Зачем нам нужен их чуждый нам ислам, их дикие порядки, их &quot;вы-е-б-ки&quot;, которых будут рожать наши дуры? Зачем нужно портить генетику, если задача любого этноса - сохранить чистоту рода?... А за всем этим потянется еще многое другое... Но судя по тому, с каким НАПУТСТВИЕМ их ЗАСЫЛАЮТ К НАМ, ОНИ НАС УЖЕ ОБНУЛИЛИ, с явного попустительства предательских и продажных властей. И не слушайте ПРИКОРМЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ... ВЫГНАТЬ ИЗ РОССИИ ВСЮ ЭТУ ФАУНУ (вместе с этими чиновниками -  СВЯТОЕ И ПРАВОЕ ДЕЛО...
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5 час.
Evgenija Palette
Эту &quot;истерику&quot; НАДО БЫЛО &quot;РАЗДУВАТЬ&quot; ЕЩЕ ПОЗАВЧЕРА... Теперь уже надо ТОРОПИТЬСЯ...
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5 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Это эти кишлачники разжигают межнациональную рознь своими действиями, власть доиграется с ними...
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5 час.

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