В 2024 году «Согласие» выплатило более 50 млн рублей за ущерб, связанный со взрывом колес

Одним из главных страхов многих автомобилистов смело можно назвать лопнувшее на ходу колесо. Оказавшись в этой ситуации, нелегко сохранить ее под контролем, особенно если автомобиль движется на высокой скорости или в плотном потоке машин.
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