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Газета.ру

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Mash: на Шри-Ланке москвичка чуть не погибла, поцарапавшись о рыбу-камень

Mash: на Шри-Ланке москвичка чуть не погибла, поцарапавшись о рыбу-камень

На Шри-Ланке российская туристка поцарапалась о рыбу-камень во время купания и чуть не погибла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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