Бизнес-форум "СБЕР Бизнес | Live" состоится уже на следующей неделе

27 мая в 12.00 (время хабаровское) на платформе sberbusiness.live состоится открытие онлайн-форума для предпринимателей "СБЕР Бизнес | Live" "Перезагрузка бизнеса" (16+).
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