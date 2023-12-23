«Самое забавное» в санкциях США против российской рыбы

Эксперты назвали «самое забавное» в санкциях США против рыбы и крабов Решение Минфина США ввести запрет на импорт лосося, трески, минтая и крабов из России болезненно для американского рынка, но для российского «это хорошая новость»: рыба и крабы станут доступнее, считают экспертыФото: Юрий Смитюк / ТАСС Решение США ввести запрет на импорт лосося, трески, минтая и крабов из России болезненно для американского рынка, но для российского «это хорошая новость»: рыба и крабы станут доступнее, считают опрошенные РБК эксперты.