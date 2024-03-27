Рогов: отставка главы СНБО Украины Данилова связана с дипломатическим скандалом

РИАМО - 27 мар. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что отставка Алексея Данилова с поста главы совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) связана с дипломатическим скандалом — оскорблением спецпредставителя Китая, сообщает Lenta.
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