Политнавигатор Искажение реальности на Украине достигло таких масштабов, что возглавляющий украинских неонацистов еврей «скорбит» в Бабьем Яру по замученным украинскими нацистами евреям.
Украинские раввины пособничают нацистам вместе с Зеленским
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е
Елена
Видимо у евреев тоже обнулилась историческая память
Ответить
7 час.
АС
Александр Сысоев
У очень многих евреев память всегда бессильна перед выгодой: память - ничто, выгода - всё.
Ответить
6 час.
Алексей Тан
Через некоторое время... они ЗА ГОЛОСЯТ... о гонении и убийства, украинцами их (евреев) и Мариуполь, превратится, в концлагерь для евреев... (будет "новый малый холокост".... они уже сейчас, пробные камни бросают.... о ненависти к евреям.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии