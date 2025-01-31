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Украинские раввины пособничают нацистам вместе с Зеленским

Украинские раввины пособничают нацистам вместе с Зеленским

Политнавигатор Искажение реальности на Украине достигло таких масштабов, что возглавляющий украинских неонацистов еврей «скорбит» в Бабьем Яру по замученным украинскими нацистами евреям.

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Комментарии
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Е
Елена
Видимо у евреев тоже обнулилась историческая память
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7 час.
АС
Александр Сысоев
У очень многих евреев память всегда бессильна перед выгодой: память - ничто, выгода - всё.
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6 час.
Алексей Тан
Через некоторое время... они ЗА ГОЛОСЯТ... о гонении и убийства, украинцами их (евреев) и Мариуполь, превратится, в концлагерь для евреев... (будет &quot;новый малый холокост&quot;.... они уже сейчас, пробные камни бросают.... о ненависти к евреям.
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2 час.
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