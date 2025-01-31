Украинские раввины пособничают нацистам вместе с Зеленским

У очень многих евреев память всегда бессильна перед выгодой: память - ничто, выгода - всё.

Алексей Тан

Через некоторое время... они ЗА ГОЛОСЯТ... о гонении и убийства, украинцами их (евреев) и Мариуполь, превратится, в концлагерь для евреев... (будет "новый малый холокост".... они уже сейчас, пробные камни бросают.... о ненависти к евреям.