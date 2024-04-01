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Шойгу поздравил бригаду РХБЗ с почетным присвоением наименования «гвардейская»

Шойгу поздравил бригаду РХБЗ с почетным присвоением наименования «гвардейская»

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил за выполнение боевых задач 29-ю отдельную бригаду радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова.

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