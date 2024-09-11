Зарыли вклад: бизнес накопил на депозитах почти 32 трлн рублей

Бизнес активно наращивает средства на вкладах в банках, выяснили «Известия». Объем денег на рублевых депозитах юрлиц в июле подскочил на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, почти достигнув 32 трлн рублей, следует из статистики ЦБ.