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Зарыли вклад: бизнес накопил на депозитах почти 32 трлн рублей

Зарыли вклад: бизнес накопил на депозитах почти 32 трлн рублей

Бизнес активно наращивает средства на вкладах в банках, выяснили «Известия». Объем денег на рублевых депозитах юрлиц в июле подскочил на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, почти достигнув 32 трлн рублей, следует из статистики ЦБ.

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