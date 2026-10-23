Участницы проекта «Активное долголетие» из Балашихи успешно дебютировали на соревнованиях по оздоровительному цигуну, доказав, что регулярные тренировки помогают добиваться высоких результатов в любом возрасте.
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