Продукты содержащие витамин Д в большом количестве

Дефицит витамина Д отмечается боле чем у 70-ти процентов взрослого населения. Причина такого отклонения не только в том, что современный человек мало времени проводит на свежем воздухе, но и в неправильном рационе, обилии обработанных продуктов и небольшом количестве овощей и фруктов в ежедневном меню.