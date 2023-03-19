Продукты содержащие витамин Д в большом количестве

Дефицит витамина Д отмечается боле чем у 70-ти процентов взрослого населения. Причина такого отклонения не только в том, что современный человек мало времени проводит на свежем воздухе, но и в неправильном рационе, обилии обработанных продуктов и небольшом количестве овощей и фруктов в ежедневном меню.
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