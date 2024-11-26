´Дружба - это мир планеты´.

´Мир! Какое небо надо мной! Мир! Какой простор! Какой покой!. ´Дети разных национальностей живут на планете Земля, общаются друг с другом, рассказывают сказки, рисуют, поют и танцуют, занимаются спортом, играют в разные игры.
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