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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Дружба - это мир планеты´.

´Дружба - это мир планеты´.

´Мир! Какое небо надо мной! Мир! Какой простор! Какой покой!. ´Дети разных национальностей живут на планете Земля, общаются друг с другом, рассказывают сказки, рисуют, поют и танцуют, занимаются спортом, играют в разные игры.

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