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Конкурс “Странный сосед года” подошел к концу! Взгляните на 15 самых заслуженных победителей… :)

Конкурс “Странный сосед года” подошел к концу! Взгляните на 15 самых заслуженных победителей… :)

Есть такие соседи, которые никому не дадут заскучать! То песни поют до 4 утра, то ЕЩЁ какие проделки придумают… В негласном конкурсе “Худший сосед года” победили вот эти ребята… Чего только сосед не придумает, чтобы никто не тронул его мусор… Сюрприз в соседском дворе Рисунки на снегу бывают разные… Отличное чучелко! Розовый слоник пьет мартини… А вот соседи явно больше не пьют! Ку-ку! Так и до инфаркта недалеко… Вместо холодильника) Случайно уснул… … и он тоже! У некоторых соседей очень необычное хобби Ужасный сосед! Столько вкусного, а делиться не желает! Мужик, что с тобой? Хотелось бы услышать этому объяснение! На прогулку с попугаями! Всем классного настроения и замечательных соседей, друзья! А вы уже знаете 15 самых дурацких способов сэкономить деньги?  .

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