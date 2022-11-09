"Бычий" тренд пока американскому рынку не грозит"Медвежьему" рынку приходит конец?В преддверии результатов промежуточных выборов в США, неужели рынки напрочь забыли:- О «ястребином» выступлении Пауэлла?- О проблемах с застоем экономики?- Об ужесточении ДКП?- Об инфляции, которую вообще-то еще никто не победил?- О том, что скоро опять поднимать потолок госдолга США и не факт, что сейчас это будет легко сделать?- О прочих милых прелестях текущей жизни, типа энергетического кризиса или грядущих социальных проблем?Что происходит? Уже все хорошо? Народ снова уходит в рискованные активы.