фото: РИА Новости/Александр Вильф Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с итогами пресс-конференции «Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2023»В среду, 25 октября, состоялась пресс-конференция на тему: «Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2023».
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