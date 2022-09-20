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Народный календарь. Как женщинам уберечь здоровье 24 сентября

Народный календарь. Как женщинам уберечь здоровье 24 сентября

24 сентября Православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета, а для привлечения счастья молодой семье следует съесть блюдо из капусты.

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