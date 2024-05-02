В России продумают инициативы по увеличению гибкости рынка труда

Профильным ведомствам продумать шаги, которые помогли бы увеличить гибкость рынка труда. Соответствующее поручение дано председателем Правительства Михаилом Мишустиным в продолжение работы по развитию экономики предложения, сообщается 2 мая на сайте кабмина.
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