Хирург Макари подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Джо Байдена

Профессор Марти Макари университета Джона Хопкинса высказал свою озабоченность возрастными изменениями президента США Джо Байдена, заявив, что он демонстрирует признаки возрастной деменции, которые возможно не улучшатся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии