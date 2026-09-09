Занюханный и его компромиссы

Занюханный сегодня выразил горячее желание прямо сейчас искать компромиссы. Не по тем вопросам, которые ему привозили гонцы, а по зерну и энергетике.
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