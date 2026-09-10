В Тульской области строят новую школу искусств на 290 мест

Школа рассчитана на 290 мест, а срок реализации проекта составляет два года — завершение запланировано на 2027 год, который станет юбилейным: школе исполнится 60 лет.
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