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Тульские новости

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В Тульской области строят новую школу искусств на 290 мест

В Тульской области строят новую школу искусств на 290 мест

Школа рассчитана на 290 мест, а срок реализации проекта составляет два года — завершение запланировано на 2027 год, который станет юбилейным: школе исполнится 60 лет.

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