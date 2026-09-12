Квалификация Northern Ireland Open 2026: Кто участвует, превью, призовой фонд турнира

Отборочный этап турнира Northern Ireland Open 2026 состоится с 13 по 16 сентября на арене Mattioli Arena в Лестере, сообщает SnookerHQ Джимми Уайт примет участие в квалификации турнира в Северной Ирландии (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Снукерный сезон 2026-27 продолжается отборочным этапом Northern Ireland Open 2026, который стартует на Mattioli Arena и продлится с воскресенья по среду.