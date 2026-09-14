Сила в правде
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Сила в правде

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Почему Вашингтон заговорил о трёхсторонних переговорах после визитов Уиткоффа, Кушнера и Рэтклиффа

Почему Вашингтон заговорил о трёхсторонних переговорах после визитов Уиткоффа, Кушнера и Рэтклиффа

Уиткофф заявил о возможном трёхстороннем формате после поездок в Москву и Киев. Баранчик связывает спешку с выборами в Конгресс и августовскими ударами по складам и портам, Олейник — с потерей транзита и топливом по 200 рублей.

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