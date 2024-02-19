Вторая из шести коротких недель 2024 года началась в Новосибирске

Впервые этот праздник отметили в 1919 году, в первую годовщину создания Красной армии. Однако в то время он получил название Дня Красного подарка и был приурочен к годовщине боев красноармейцев с немецкими войсками под Псковом и Нарвой.
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