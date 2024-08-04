Политика как он...
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Политика как она есть

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В России разработают ИИ для предсказания катаклизмов

В России разработают ИИ для предсказания катаклизмов

Учёные СКФУ разработают сервис с использованием ИИ, для точных прогнозов предстоящих 4климатических катастроф Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создают цифровой сервис гидрометеорологических карт для предупреждения природных катаклизмов на Северном Кавказе.

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