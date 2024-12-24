«Орешник» стал показателем лидерства России в сфере гиперзвукового оружия

Ракетный комплекс «Орешник» выводит Россию на первое местов в мире по уровню развития гиперзвуковых технологий, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, 24 декабря сообщают «Известия».
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