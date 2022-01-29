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В Новосибирске бизнесмен держит в страхе целый дом в Горском жилмассиве

В Новосибирске бизнесмен держит в страхе целый дом в Горском жилмассиве

Житель дома № 42 в новосибирском микрорайоне Горский пугает своим поведением соседей около полугода. Мужчина выбрасывает из окна квартиры вещи, шумит, кричит, а недавно попал в сводки новостей и полицейские протоколы, устроив в квартире стрельбу.

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