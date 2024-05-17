"Нас ждет грандиозная денежная афера. Денег лишатся все": Экономист Катасонов раскрыл тайный замысел элиты

Интересная жизнь с Vera Star Известный российский экономист Валентин Катасонов, сделал предупреждение, которое при кажущейся на первый взгляд абсурдности, при детальном рассмотрении может оказаться правдой, способной поставить на колени все человечество.
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