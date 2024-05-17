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Закон и Порядок

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"Нас ждет грандиозная денежная афера. Денег лишатся все": Экономист Катасонов раскрыл тайный замысел элиты

"Нас ждет грандиозная денежная афера. Денег лишатся все": Экономист Катасонов раскрыл тайный замысел элиты

Интересная жизнь с Vera Star Известный российский экономист Валентин Катасонов, сделал предупреждение, которое при кажущейся на первый взгляд абсурдности, при детальном рассмотрении может оказаться правдой, способной поставить на колени все человечество.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Ежика ему в штаны , засланец госдеповский...
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3 час.
Аркадий Иванов
Ха-ха-ха! Испугал ёжика голой попой! Пусть боятся олигархи (читай: воры, бандиты, казнокрады). Простому люду эта информация не интересна.
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1 час.
alik3456 Джексон
Да у нас каждая пятилетка , денежная афера. Не запугаешь...
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2 мин.

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