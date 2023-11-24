Цена Ethereum выросла выше $2000 на фоне возросшей сетевой активности и надежд на ETF

В результате заметного движения рынка цена Ethereum вернулась к отметке в $2000, чему способствовала возросшая сетевая активность и возможность одобрения спотового ETF несмотря на недавние проблемы регулирования, с которыми столкнулась Binance.
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