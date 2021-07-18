Власти Афганистана и талибы договорились беречь гражданскую инфраструктуру

Власти Афганистана и руководство террористического движения «Талибан» (деятельность которого запрещена в РФ) пришли к соглашению по вопросу доставки населению гуманитарной помощи населению.
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