Хорошо известная иллюстрация из учебника по истории для 6-го класса, на которой изображена сдача оброка феодалу.
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