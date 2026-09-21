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Mitsubishi вложилась в стартап, который строит оптический квантовый компьютер на 1 млн кубитов

Mitsubishi вложилась в стартап, который строит оптический квантовый компьютер на 1 млн кубитов

Mitsubishi Electric инвестировала в японскую OptQC, развивающую архитектуру, которая должна сдерживать рост сложности квантовой системы по мере увеличения числа кубитов Инвестиционный фонд ME Innovation Fund японской Mitsubishi Electric вложился в стартап OptQC, созданный на базе лаборатории Фурусавы (Furusawa Laboratory) Токийского университета.

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