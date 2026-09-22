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Казандагы «Укытучылар йорты»нда педагоглар өчен киноклуб ачылачак

Казандагы «Укытучылар йорты»нда педагоглар өчен киноклуб ачылачак

Казандагы яңа «Укытучылар йорты»нда киноклуб ачылачак. Беренче очрашу 25 сентябрьдә узачак. Катнашучылар фильм караячак, ә аннары геройлар, аларның гамәлләре һәм педагогларның һөнәри эшчәнлегенә кагылышлы темалар турында фикер алышачак.

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