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Кто рулит хоккеем в России?

Кто рулит хоккеем в России?

Российский спорт уже не будет таким, как прежде. С этим обстоятельством многие смирились. Постоянная деградация результатов, падение мотивации игроков, накатывающая череда скандалов то в одном, то в другом виде соревнований.

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