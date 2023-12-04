Кто рулит хоккеем в России?

Российский спорт уже не будет таким, как прежде. С этим обстоятельством многие смирились. Постоянная деградация результатов, падение мотивации игроков, накатывающая череда скандалов то в одном, то в другом виде соревнований.
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