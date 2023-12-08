Посетителям выставки "Россия" представили "Умную камеру здоровья" Сбера

В павильоне Сбера на выставке-форуме "Россия" прошли Дни здоровья, в рамках которых посетителям рассказали о диагностике ОРВИ и лечении лор-органов, а также продемонстрировали возможности "Умной камеры здоровья", сообщает пресс-служба Сбера.