Посетителям выставки "Россия" представили "Умную камеру здоровья" Сбера

В павильоне Сбера на выставке-форуме "Россия" прошли Дни здоровья, в рамках которых посетителям рассказали о диагностике ОРВИ и лечении лор-органов, а также продемонстрировали возможности "Умной камеры здоровья", сообщает пресс-служба Сбера.
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