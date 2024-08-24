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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сегодня день рождения Попова Михаила Александровича

Сегодня день рождения Попова Михаила Александровича. Эти стихи для тебя, дорогой. С днем рождения🎂 ­Попову Михаилу Тебя я поздравляю с днем рожденья.

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