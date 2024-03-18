За сутки уровень воды повысился на пяти реках Тамбовской области

Региональное министерство экологии представило обзор режима водных объектов на 18 марта. За прошедшие сутки уровень воды от 1 до 3 см повысился на реке Цна в селе Кузьмино Гать и в Тамбове, а также на реках Кариан в Знаменке, Битюг в рабочем поселке Мордово, Ворона в Уварово и Савала в Жердевке.