За сутки уровень воды повысился на пяти реках Тамбовской области

Региональное министерство экологии представило обзор режима водных объектов на 18 марта. За прошедшие сутки уровень воды от 1 до 3 см повысился на реке Цна в селе Кузьмино Гать и в Тамбове, а также на реках Кариан в Знаменке, Битюг в рабочем поселке Мордово, Ворона в Уварово и Савала в Жердевке.
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