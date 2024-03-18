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Новости Тамбова

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За сутки уровень воды повысился на пяти реках Тамбовской области

За сутки уровень воды повысился на пяти реках Тамбовской области

Региональное министерство экологии представило обзор режима водных объектов на 18 марта. За прошедшие сутки уровень воды от 1 до 3 см повысился на реке Цна в селе Кузьмино Гать и в Тамбове, а также на реках Кариан в Знаменке, Битюг в рабочем поселке Мордово, Ворона в Уварово и Савала в Жердевке.

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