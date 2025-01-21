10 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

Еще 32 постояльца получили травмыПри пожаре на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу в Турции погибли не менее 10 человек, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на министра МВД страны Али Ерликая.
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