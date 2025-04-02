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Царьград

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Участковая Джиянова, незаконно помогавшая мигрантам, получила реальный срок

Участковая Джиянова, незаконно помогавшая мигрантам, получила реальный срок

Майор полиции из Екатеринбурга действовала в составе преступной группы.1 апреля 2025 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор бывшей старшей участковой уполномоченной отдела полиции № 12 УМВД России по городу.

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