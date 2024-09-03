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Обстановка в Курской области на 2 сентября: Боевики стреляли по машинам с детьми, Россия уже отвечает на агрессию, на Западе считают, что наступление Киева выдохлось

Обстановка в Курской области на 2 сентября: Боевики стреляли по машинам с детьми, Россия уже отвечает на агрессию, на Западе считают, что наступление Киева выдохлось

Силы ВСУ, атаковавшие Курскую область, значительно ослабли и вынуждены отступать, неся крупные потери REUTERS17,3K прочтений Вчера Враг потерял под Курском более 8500 человек До 360 боевиков ВСУ уничтожили за сутки российские подразделения в приграничных районах Курской области.

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