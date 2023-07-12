Стартовал прием заявок на второй поток «ПРО.Креатус»

Стартовал прием заявок на второй поток обучения образовательного бизнес-сообщества «ПРО.Креатус». Бесплатный проект создан для владельцев бизнеса, топ-менеджеров, индивидуальных предпринимателей в креативной сфере и посвящен интеллектуальному праву.