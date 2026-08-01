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Регионы России

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Трамп о ходе переговоров по завершению конфликта на Украине и вопросах безопасности

Трамп о ходе переговоров по завершению конфликта на Украине и вопросах безопасности

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг украинского конфликта и вопросы военной помощи, подчеркнув, что окончание конфликта требует взаимных уступок, на которые стороны пока не готовы.

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